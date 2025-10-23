La squadra orobica non riesce più a segnare e l'allenatore cerca di spiegare il momento della sua squadra suonando la carica restando ottimista per il futuro.

Giammarco Probo 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 15:46)

Dopo il pareggio di ieri sera in Champions League contro lo Slavia Praga il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric è intervenuto nei canali ufficiali della squadra dopo una bella prova della sua squadra. Prestazione che però non è servita a raggiungere un buon risultato, vista la mancata vittoria fermi sul pari a reti bianche nonostante le tante occasioni da gol.

Le parole di Ivan Juric dopo il pareggio dell'Atalanta — Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta da questa sessione estiva di calciomercato, si focalizza sui canali ufficiali della Dea in primo luogo sulle tante occasioni non sfruttate ieri sera contro lo Slavia Praga: "Penso che la squadra si sia espressa bene creando tanto, in questo momento però non siamo fortunati davanti alla porta, ci manca un po' più di concretezza e cattiveria agonistica. Ci sono state almeno 20 situazioni per segnare nelle ultime due partite ma non siamo riusciti a farlo. Dal punto di vista di prestazione e atteggiamento non ci sono problemi ma è un momento particolare, è indubbio".

Sul morale dei giocatori l'ex allenatore della Roma si è espresso cosi: "Noi abbiamo le qualità giuste per fare molto bene zona gol ma giochiamo una volta ogni tre giorno e non c'è tempo per allenarsi bene e curare il dettaglio. Tante volte però è palese che gli episodi ci girino contro". Juric ha parlato anche dei giocatori che stanno tornando dall'infortunio e del calendario.

"Sono convinto che quando la rosa sarà nuovamente al completo potremmo palesare ancora di più le nostre qualità. Per me è importante che tutti siano concentrati, anche per chi gioca meno arriverà il momento e dovranno essere loro a portare avanti la squadra. Ci sono tante partite e tutte importanti, bisogna fare le scelte giuste senza gli allenamenti. In queste due partite ho visto la squadra veramente bene anche con i cambi, se riusciamo a sbloccarci davanti alla porta diventerà tutto ancora più interessante e bello", termina il tecnico.