Oggi allena il club toscano, ma negli anni 2000 l'ex attaccante ha vestito la maglia del Diavolo e ha vinto tre trofei

Jacopo del Monaco 23 ottobre - 14:08

In occasione dell'ottava giornata di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà a San Siro il Pisa allenato da Alberto Gilardino. Per quest'ultimo, sicuramente meno esperto del tecnico avversario, sarà una partita speciale. Nel corso della sua carriera agonistica, infatti, il classe 1982 ha vestito la maglia rossonera per tre stagioni. In attesa del match di domani, riviviamo gli anni milanesi di Gila.

Milan-Pisa, Gilardino sfiderà il suo passato — Dopo i primi anni di carriera tra Piacenza e Verona, Gilardino ha messo in mostra il suo talento con la maglia del Parma. Con gli emiliani, infatti, ha superato per due stagioni di cifre i 20 gol in Serie A suscitando l'interesse del Milan, allora allenato da Carlo Ancelotti. Nell'estate del 2005, i rossoneri acquistano l'attaccante nato a Biella per 25 milioni di euro ed il primo gol con la nuova maglia arriva alla terza giornata di campionato contro la Sampdoria. Alla sua prima stagione milanese, Gila segna 19 reti di cui 17 in A.

Dopo la vittoria del Mondiale con l'Italia, Gilardino torna subito a disposizione del Milan per i preliminari di Champions League. Al termine della stagione 2006/2007 vince la coppa dalle grandi orecchie, durante la quale ha segnato una rete nella semifinale di ritorno contro il Manchester United. Anche se la stagione 07/08 gli ha portato la Supercoppa UEFA ed il Mondiale per Club, nella seconda parte dell'annata Ancelotti lo usa meno data l'esplosione di Pato. Dopo 132 presenze, 44 gol e 16 assist, Gilardino saluta i rossoneri nel 2008 per andare alla Fiorentina.

Terminata la carriera agonistica nel 2018, Gilardino ha svolto i suoi primi anni da allenatore in Serie D sulle panchine di Rozzano, Pro Vercelli e Siena. Con quest'ultima squadra, ha ottenuto la promozione in Serie C. Nel dicembre del 2022, il Genoa decide di mettere il classe 1982 sotto contratto dopo aver esonerato Blessin. Con il Grifone, Gilardino ottiene la promozione in Serie A. La scorsa stagione, a causa dei scarsi risultati, viene esonerato e sostituito da Patrick Vieira. In estate, l'ex attaccante ha firmato per il Pisa sostituendo Filippo Inzaghi, il quale ha riportato i toscani in A dopo 34 anni.