Juric ricoverato per un’infezione alla gola: salta il raduno dell’Atalanta

Il croato ricoverato per un'infezione batterica alla gola: assente al raduno Atalanta, ma le sue condizioni migliorano

Giorgio Abbratozzato 15 luglio - 11:40

Ivan Juric non era presente al centro sportivo di Zingonia per l’inizio del ritiro estivo dell’Atalanta. Il tecnico croato è stato ricoverato nei giorni scorsi presso l’ospedale Bolognini di Seriate per un’importante infiammazione delle vie aeree superiori, che ha poi causato una infezione batterica all’epiglottide.

Juric, Il comunicato ufficiale dell’Atalanta sulle sue condizioni — Il club nerazzurro ha comunicato: “Ivan Juric è stato sottoposto a ricovero presso il presidio ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dott. Davide Panciera, a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata da un’infezione batterica all’epiglottide, trattata con terapia antibiotica endovenosa.”

Le condizioni dell’allenatore sono in netto miglioramento. Lo staff sanitario prevede una dimissione protetta nei prossimi giorni, dopodiché Juric potrà gradualmente tornare alla guida della squadra.

Un'inizio non dei migliori — La nuova stagione dell’Atalanta parte in salita. L’addio di Gian Piero Gasperini, guida tecnica e simbolo di un ciclo vincente, segna l’inizio di una nuova era, con Ivan Juric chiamato a raccoglierne l’eredità. Come se non bastasse, il club ha salutato anche Mateo Retegui, ceduto dopo una sola stagione. Nonostante queste difficoltà iniziali, le basi per costruire un progetto competitivo non mancano. A Bergamo c’è curiosità attorno al nuovo corso e tanta voglia di continuare a competere ad alti livelli, come la piazza ormai pretende.

Il ritorno di Gianluca Scamacca dopo l’infortunio sarà fondamentale per l’attacco, mentre Ederson e Lookman restano i due punti fermi più solidi da cui ripartire, se dovessero rimanere. La sfida per Juric sarà grande, ma l’ambiente nerazzurro ha già dimostrato in passato di poter superare momenti complessi con ambizione e identità.