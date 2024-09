Il ct dell'Olanda, Roenald Koeman, continuerà a convocare Depay nonostante il suo trasferimento in Brasile al Corinthians. No, invece, a Bergwijn (ora all'Al-Ittihad): "Il campionato brasiliano è di un livello più alto rispetto a quello saudita"

Sergio Pace Redattore 10 settembre 2024 (modifica il 10 settembre 2024 | 21:41)

Memphis Depayha salutato il calcio europeo per intraprendere una nuova esperienza professionale in Brasile. Ufficiale la firma dell'attaccante olandese su un contratto biennale con il Corinthians. Un trasferimento che non ha fatto storcere il naso a Roenald Koeman.

Il ct dell'Olanda, infatti, non si è tirato indietro dal criticare la scelta fatta da un altro giocatore che era nel giro degli Oranje, Steven Bergwijn. Il classe '97 ha salutato infatti l'Ajax per sbarcare nei ricchissimi lidi dell'Arabia Saudita. Da pochi giorni l'ex PSV e Tottenham è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Ittihad. Per Koeman un netto passo indietro ed una scelta che avrà delle conseguenze relativamente alla Nazionale...

Koeman, sì ancora a Depay. Bergwijn-Olanda, è finita — Koeman è stato chiaro in conferenza stampa dopo la notizia del trasferimento di Depay ai brasiliani del Corinthians: "Disapprovo il passaggio di Bergwijn in Arabia Saudita, ma con lui può essere diverso. Il livello del campionato brasiliano non è lo stesso, è più alto di quello saudita. Sì, Depay può ancora far parte della Nazionale, ma dipenderà dalla sua forma fisica e dal suo livello".

Koeman tiene dunque le braccia ancora aperte per Depay. Le eventuali prossime convocazioni dell'ex Atlético Madrid non saranno influenzate dal fatto che il calciatore giochi nel campionato brasiliano. Diverso il punto di vista del ct olandese sul trasferimento di Bergwijn in Arabia Saudita: "Steven ha mostrato di non avere ambizioni a livello sportivo. Il suo capitolo con la Nazionale olandese è chiuso. È logico che reagisca, ma non ne parleremo ulteriormente", ha sentenziato Koeman.