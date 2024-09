Corinthians, preso Depay: contratto biennale per l’ex Atletico Madrid

Il 30enne attaccante olandese, non convocato dal ct Ronald Koeman per le gare di Nations League contro Bosnia e Germania, giocherà col Timão fino al 31 dicembre 2026

I termini dell'accordo non sono stati resi noti, ma i media locali hanno riferito che il contratto avrebbe un valore di 70 milioni di real brasiliani (12,54 milioni di dollari).

Il 30enne ha segnato 46 gol in 98 presenze con l'Olanda, ma è stato escluso per le partite di Nations League di questo mese. La selezione di Ronald Koeman ha battuto la Bosnia per 5-2 sabato e affronterà stasera la Germania.