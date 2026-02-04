derbyderbyderby calcio estero Deportivo Alaves, la storia di uno dei più antichi impianti del calcio spagnolo: il Mendizorrotza

Spagna

Deportivo Alaves, la storia di uno dei più antichi impianti del calcio spagnolo: il Mendizorrotza

Deportivo Alaves, la storia di uno dei più antichi impianti del calcio spagnolo: il Mendizorrotza - immagine 1
Inaugurato nel 1924 la casa dei Gloriosi rappresenta il terzo impianto più "vecchio" del calcio iberico. Ha ospitato anche due partite della Nazionale Basca
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

Questa sera andrà in scena il secondo quarto di finale della Coppa del Re. Allo Stadio di Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz scendono in campo i padroni di casa del Deportivo Alaves e la Real Sociedad. La vincitrice se la vedrà con il Barcellona, ieri vittorioso (a fatica) sull'Albacete. Per i gloriosi, in caso di vittoria, si tratterebbe di un ritorno tra le prime quattro dopo 9 anni, cosa che invece è riuscita ai biancoblu nella scorsa edizione.

Deportivo Alaves, la storia di uno dei più antichi impianti del calcio spagnolo: il Mendizorrotza- immagine 2
VITORIA-GASTEIZ, SPAGNA - 04 MARZO: Vista generale dell'Estadio de Mendizorroza durante la partita LaLiga Santander tra Deportivo Alaves e Sevilla FC all'Estadio de Mendizorroza il 04 marzo 2022 a Vitoria-Gasteiz, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Deportivo Alaves, entriamo dentro al Mendizorrotza

—  

La partita di questa sera tra Deportivo Alaves e Real Sociedad si disputerà allo Stadio Mendizorrotza. Sicuramente la casa dei Gloriosi non ha certo popolarità quanto gli impianti delle big del calcio spagnolo e mondiale, eppure anche questo stadio ha una propria storia da raccontare. Inaugurato il 27 aprile 1924, appena un giorno prima del giorno di Santa Prudenza (il giorno del patrono di Alava), è attualmente il terzo stadio più antico del calcio iberico dopo El Molinón (Sporting Gijón) e Mestalla (Valencia).

In quello stesso giorno si è giocato il primo incontro ufficiale ha visto la squadra locale sfidare la SD Deusto. La partita terminò 1-0 con rete segnata da Pérez Muga che divenne così il primo marcatore della storia dell'impianto. Nel corso della sua storia, lo stadio ha subito diverse ristrutturazioni. La più importante è stata l'ampliamento del 1998, con la realizzazione di nuove tribune agli angoli, che hanno portato la capienza dello stadio agli attuali 19.840 posti.

Lo stadio ha ospitato anche 2 partite della Nazionale basca. La prima il 31 agosto 1980 in occasione dell'amichevole contro l'Ungheria, sfida che i magiari vinsero con un roboante 5-1. La seconda invece ci fu 2018 contro il Venezuela che si è conclusa con una clamorosa vittoria per 4-2. 

Nel dicembre 2016, il presidente del club Josean Querejeta annunciò un piano di modernizzazione e ampliamento dello stadio, portandone probabilmente la capienza a 28.000. A causa dei problemi economici causati dalla pandemia di COVID-19 in Spagna, nel giugno 2020 il club confermò che il progetto sarebbe stato ritardato di qualche anno ma ancora oggi è in fase di sviluppo.

Leggi anche
Atlético Madrid, Simeone elogia Lookman: “È forte, veloce e potente. Speriamo possa...
Real Madrid, incredibile ma vero: la mamma di Mbappé guadagna più di 8 Blancos

© RIPRODUZIONE RISERVATA