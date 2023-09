Derby asturiano senza reti: bus del Gijon aggredito e presentata la ct spagnola

Una partita senza gol che ha regalato spunti d'attenzione per il vile attacco al pullman degli ospiti e per la presentazione di Montse Tomé, la nuova coach della Nazionale femminile dopo le polemiche post Mondiale.

Un altro pari nel derby Asturiano per l'Oviedo ma stavolta sa quasi come una sconfitta. Uno 0-0, quello dell'Estadio Nuevo Carlos Tartiere, che sta stretto allo Sporting Gijon ma che muove più la classifica degli ospiti (7 punti) che de padroni di casa (3 punti) a caccia ancora del primo successo. Santi Cazorla, rispetto alle speranze iniziali, non è stato nemmeno convocato e la poca qualità in avanti sarà un qualcosa su cui Cervera dovrà cercare di lavorare.