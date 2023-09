Oviedo, derby delle Asturie: ricorso respinto per Colombatto e speranza Cazorla

La Commissione d'Appello, infatti, ha pubblicato la sentenza sul ricorso presentato dall'Oviedo dopo l'espulsione di Colombatto contro il Levante e che gli impedisce di giocare il derby. Colombatto non dovrebbe giocare il derby a meno che il TAD, ultimo organo a cui si rivolgerà l'ente, non gli dia la misura cautelare. Quella di Colombatto è una perdita grave, perché anche Camarasa non giocherà il Derby delle Asturie. La speranza è quella di poter portare in panchina almeno Santi Cazorla: il ritorno del figliol prodigo, dopo vent'anni, sarebbe uno stimolo importante per l'ambiente.