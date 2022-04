Derby del Nord, follia Sanches e incubo Lille: 3 su 3 per il Lens quest’anno

Grande parapiglia a fine primo tempo scatenato da una provocazione di Renato Sanches che dimostra il nervosismo del Lille per una sfida che significa sorpasso in classifica e una sorta di maledizione...

Partita spettacolare il Derby del Nord (con ambizioni europee per ambo le formazioni). Gara che era già stata presentata come "bollente" nel prepartita. Il Lens si impone al Pierre Mauroy con una prestazione super che vale il sorpasso in classifica (settimo posto) e suona come una sentenza: i due derby di Ligue 1 e quello di Coppa di Francia lo hanno vinto i "Sang et Or". Renato Sanches e compagni, campioni in carica, invece, devono leccarsi le ferite nella sfida più sentita dai tifosi (battuti dai cugini "minori").