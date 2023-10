Derby del Nord, il ritorno di Fofana da azionista e un pareggio spettacolare

Dopo la vittoria, che mancava in Champions dal 29 ottobre 2002 contro il Milan, con l'Arsenal, il Lens affronta il derby del Nord. Il 4 marzo nel campionato scorso la sfida terminò 1-1, con l'autogol di Fonte e il pari di David. Oggi la sequenza è all'opposto (vantaggio Lille e pareggio Lens) ma il risultato non cambia. La partita più sentita, coi rivali del Lille, prima della sosta che ha visto il ritorno nel pre partita di un uomo amatissimo tra i rosso oro.

Il centrocampista francese, ex Udinese, si è trasferito nell'Al-Nassr in estate ma ha deciso di rimanere socio del club acquistando delle quote, dopo aver militato tre stagioni nel club transalpino. Ha deciso di ripresentarsi nel derby du Nord. Una partita importante per entrambe sia per la nota rivalità ma anche per la classifica di Ligue 1.