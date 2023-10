Lens, derby del Nord vietato ai tifosi del Lille: il club “Veniamo discriminati”

Domenica, alle 17:05, il Lens ospiterà il Lille per il primo derby del Nord della stagione in Ligue 1. Una partita destinata a giocarsi senza i tifosi del Lille.

Per ordinanza prefettizia ai tifosi del Lille è vietata la trasferta verso lo stadio rivale del Lens, reduce dalla vittoria per 2-1 sull'Arsenal in Champions League. Ma il club del Lille ha intrapreso la strada della contestazione. Attraverso un comunicato stampa, ha chiesto la cancellazione del divieto. Ricordiamo che, dopo gli incidenti del derby 2021-2022, i tifosi del Lille hanno potuto assistere a quello della scorsa stagione al Bollaert, questa volta senza scontri.