Derby del Reno, arbitro Zwayer nel mirino: pari ok al Colonia, rabbia Gladbach

Partita equilibrata che va in scena a Colonia ma sono gli ospiti a protestare veemente per un rigore negato. Pari che non sposta gli equilibri: Borussia decimo, Colonia tredicesimo.

Emanuele Landi

Il derby del Reno tra Colonia e Borussia Monchengladbach è la sfida della domenica in Bundesliga. Non vale per le posizioni di vertice, essendo entrambe a metà classifica ma dopo la gara d'andata, c'è voglia di rivalsa per i padroni di casa.

Al Rhein Energie Stadion finisce 0-0 con poche iniziative e tante polemiche che rendono protagonista il direttore di gara Zwayer. I giocatori del Colonia vogliono dare tutto per i propri tifosi, come hanno dimostrato nel pre gara sotto la loro curva.

Sui social i tifosi del Gladbach si lamentano per un possibile contatto da rigore, non ravvisato dal direttore di gara.

Il contatto, come dimostra l'immagine di Dazn Germania, sembra proprio essere netto.

Davvero colorite le proteste dei tifosi. Il fischietto Zwayer nel mirino, accusato di dare poca credibilità alla lega tedesca.

A parte quest'episodio dubbio il Colonia gioca una buona partita senza riuscire a segnare. Nella ripresa, invece, pericoloso il Gladbach con Thuram senza efficacia. Un derby del Reno destinato a far discutere (poco per la classifica, molto per le polemiche arbitrali).