Derby della Costa Azzurra, questo si gioca: pari Nizza e proteste dei tifosi

I tifosi del Nizza: "Il nostro stadio è vuoto e le vostre bocche sono piene". Un clima di nervosismo che non pregiudica il 2-2 con rimpianto finale per gli uomini di Galtier...

Emanuele Landi

Nelle scorse settimane le immagini del derby della Costa Azzurra tra Nizza e Marsiglia hanno fatto il giro del mondo. La partita sospesa, in futuro, si riprenderà e nel frattempo all'Allianz Riviera si gioca un altro derby a porte chiuse. Anch'esso particolare data la vicinanza tra Nizza e Monaco. È destino che in queste sfide debba succedere di tutto. Un 2-2 spettacolare con continui ribaltamenti di fronte: un ottovolante di emozioni. I rossoneri trovano il sorpasso in rimonta ma vengono ripresi e falliscono il contro-sorpasso su rigore. I monegaschi, invece, sono sempre più in una spirale negativa: 5 partite e soli 5 punti ma stavolta è andata decisamente bene agli uomini di Kovac.

Dopo la vittoria con lo Sturm Graz in Europa League pareva poter tornare il sereno nel club del principato. La crisi, purtroppo per Kovac, continua ma questo pareggio sa di brodino. Dopo il ko col Marsiglia arriva il 2-2 dell'Allianz Riviera. Al vantaggio momentaneo di Golovin risponde l'uomo del destino Delort. Il giocatore del Nizza, infatti, subentrato dopo un quarto d'ora a Dolberg, riesce di testa a freddare attorno all'ora l'estremo difensore Nubel. Delort pochi minuti più tardi (74') serve l'assist per il goal partita (da pochi passi) di Boudaoui.

Neanche il tempo di festeggiare che il Monaco si presenta dal dischetto: rigore confermato da Var e Ben Yedder non sbaglia. Tutto finito? Macché. A dieci minuti dal termine il Nizza potrebbe tornare in vantaggio: stavolta è il Var a suggerire un possibile penalty per fallo di mano. Gouiri, però, non ripete le gesta del collega, sparando a lato, e sprecando la palla del 3-2.

Pareggio che alla fine delude il Nizza e i tifosi rossoneri non sono "soddisfatti". Non per il pari ma perchè a proposito del derby (in sospeso) col Marsiglia, i supporters hanno fatto sentire la propria voce nel pre partita con uno striscione polemico per lo stadio a porte chiuse: "Il nostro stadio è vuoto, le vostre bocche sono piene".