Derby delle Asturie, i tifosi dell’Oviedo super controllati dalla Polizia: niente scherzi…

Gijon settimo con 39 punti e una partita in meno, Oviedo ottavo a quota 38 ma con una partita giocata in più...

Il Real Oviedo giocherà sabato prossimo 10 febbraio alle 18:30 il derby asturiano della 26a giornata di Segunda Division in trasferta, contro lo Sporting Gijón allo stadio El Molinón-Enrique Castro Quini. Lo Sporting Gijón manderà all'Oviedo un totale di 1.150 posti a 25 euro per la vendita.

I tifosi ospiti dovranno recarsi al punto di ritrovo con il preavviso previsto dalle Forze e dai Corpi di Sicurezza dello Stato, con l'obbligo di rimanere nell'area fino alla partenza per lo stadio. In sostanza, tutti i tifosi oviedisti che acquisiscono l'ingresso in questo modo devono entrare nella porta d'ingresso stabilita dalla Polizia Nazionale, dovendo accedere a El Molinón con l'orario stabilito dalle Forze e dagli Organi di Sicurezza dello Stato. La Polizia Nazionale controllerà gli elenchi dei biglietti forniti, per verificare che le generalità delle persone che vi accedono corrisponda a quello dei biglietti venduti.