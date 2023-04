Derby di Los Angeles, Chiellini fa l’italiano: “Favoriti noi? No, loro…”

Diciottesima edizione del derby el Trafico. I Galaxy ne hanno vinti 7, il Lafc invece 5. Ma i Galaxy sono appena stati sconfitti a Houston, mentre il Lafc ha appena vinto contro Austin...

Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro i Los Angeles Galaxy, in programma domenica 16 aprile alle 22.30 (ora italiana): "Sarà una grande settimana per tutti, mi aspetto una gara molto dura contro idi loro. Non li abbiamo mai battuti quando abbiamo giocato fuori casa, quindi credo siano loro i favoriti".

Come in Italia, Giorgio non vuole sentirsi favorito ma...

Sulla carta il titolo di favorita spetta però in realtà alla squadra dell'ex difensore bianconero, attualmente terza in classifica, mentre i prossimi rivali Galaxy sono sono penultimi.

Il difensore italiano e la differenza tra i derby americani e quelli italiani: "Credo che in un derby la classifica non conti, può succedere di tutto. In Italia non si segnano tanti gol nei derby, qui sono rimasto sorpreso nel vedere i precedenti risultati del 'Trafico' con tantissimi gol fatti".