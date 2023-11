Derby di Montevideo, solo 40 posti per il Penarol: per dirigenti, parenti e amici…

Il Nacional Montevideo ha confermato ufficialmente i dettagli dell'operazione sicurezza di questo sabato 11 novembre in occasione del derby contro il Peñarol, in programma a partire dalle ore 16:30 allo stadio Gran Parque Central.

Il derby si svolgerà solo con i tifosi del Nacional, ai quali è stato chiesto di arrivare allo stadio puntuali, "per evitare ritardi agli accessi". Martedì 7 novembre si è svolto un incontro tra le autorità del Nacional, il Ministero degli Interni e la Federcalcio uruguaiana (AUF) per coordinare la logistica e pianificare gli ultimi dettagli della partita.

Wilson Miraballes, consigliere per la sicurezza del Nacional, ha dichiarato: “L'arrivo e la partenza della squadra del Peñarol è uno dei punti importanti della logistica; Abbiano già concordato con il Ministero come arriveranno allo stadio. Quando la partita finisce, il pullman viene caricato con i giocatori e lo stadio viene evacuato”. Miraballes ha anche precisato che i parenti e le autorità del Peñarol avranno a disposizione, come è consuetudine, due palchi con spazio per circa 40 persone.

Per quanto riguarda gli oggetti ammessi, i tifosi possono entrare allo stadio con uno zaino o borse grandi, bandiere, thermos e mate, radioline con piccole batterie, bottiglie di plastica fino a 600 ml per l'idratazione e ombrelli smussati. Non è consentito introdurre coriandoli, stelle filanti, stelle filanti, bevande alcoliche o oggetti che potrebbero essere usati come armi, causare danni, ferite o essere usati come proiettili. Allo stesso modo, le bandiere che contengono simboli, qualsiasi tipo di volto o leggende di carattere antisportivo (come ad esempio allusioni alla violenza o alla morte, riferimenti ad atti violenti, discriminazioni o recanti slogan politici o religiosi di qualsiasi natura) saranno sequestrate.