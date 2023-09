Derby di Praga al femminile: lo Slavia incubo dello Sparta per la quarta volta

Lo Slavia Praga ora è a punteggio pieno (4 vittorie su 4). Numero che ritorna viste le altrettante gioie consecutive nei derby per le biancorosse tra campionato e coppa.

Il derby di Praga non è solo una sfida che catalizza il calcio in Repubblica Ceca dal punto di vista maschile. Nella giornata di ieri, infatti, era in programma il big match della 1. Liga Women tra le due capolista (a punteggio pieno).