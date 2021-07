Derby di Serbia, delirio al Marakanà ma il Vojvodina strappa il punto

Inizio senza reti al Marakanà: tanto entusiasmo per la Stella Rossa ma un solo punto. La sorpresa Vojvodina potrebbe confermarsi durante l'anno o sarà un episodio isolato?

Il campionato in Serbia è ripartito con una sorpresa, se così si può dire. Il derby di Serbia, non è atteso come quello di Belgrado, la sfida tra Stella Rossa o Partizan e il Vojvodina, è finito in parità. Reti bianche al Marakanà, tornato a riempirsi dopo tanto tempo.