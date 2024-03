Derby nazionale slovacco, Bratislava: Kucka super premiato ma poi perde…

Seconda sconfitta consecutiva per la capolista Slovan Bratislava, un fatto anomalo. Ed è arrivata proprio nel Classico slovacco, in casa, contro i rivali di sempre dello Spartak Trnava.

Prima della partita, Juraj Kucka, con il figlio più piccolo in campo con lui per l'occasione, era stato premiato come miglior giocatore del campionato...