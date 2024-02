Bratislava, derby tradizionale slovacco: tornano i fantasmi della morte?

La sfida di ritorno, in programma domenica 3 marzo, vede lo Slovan capolista del campionato giocare in casa forte dei suoi 54 punti e lo Spartak inseguitore terzo a quota 39.

Il tipo di rivalità è questo: alla fine della scorsa stagione, quando lo Slovan vinse entrambi i derby, quello di fine aprile e in campionato e a inizio maggio 3-1 in finale di coppa della Slovacchia contro lo Spartak, i tifosi del Trnava erano tutti vestiti di bianco, come fantasmi, e lanciavano fumogeni in campo muniti di maschere che rappresentavano un teschio umano...