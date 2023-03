Slovacchia, tutta la carica pre-derby degli ultras dello Slovan

In migliaia al campo di allenamento. Per lo Slovan Bratislava, quella con l'Inter è rivalità cittadina, con lo Spartak Trnava invece rivalità nazionale fra le due squadre più vincenti del calcio slovacco.

Il Traditional derby - valido per la SuperLiga slovacca oggi sabato 4 marzo - tra lo Slovan Bratislava e lo Spartak Trnava accende la passione delle due tifoserie, tanto che gli ultras della squadra di casa hanno deciso di fare una sorpresa gradita ai propri giocatori.

Gli ultras più caldi si sono presentati al campo di allenamento in migliaia con tanti di striscioni e fumogeni, per caricare l'intera squadra. Derby fondamentale perché è il Classico slovacco, ma anche per rimanere attaccati alla capolista Dunajska Streda.