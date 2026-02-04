Forse a volte il talento non basta. Neanche a un calciatore capace di sfondare il muro dei 400 gol in carriera in tutte le competizioni, come accade a Kylian Mbappé . Il capitano della nazionale francese e chiodo fisso dell'attacco del Real Madrid, infatti, è spesso oggetto di critiche in patria, e non solo, riguardo alla sua bassa attitudine difensiva. Soprattutto in questa fase delicata della stagione, dove il Real Madrid sembra aver smarrito parte della propria identità.

Tuttavia, a difenderlo ci ha pensato il commissario tecnico della nazionale francese, Didier Deschamps che secondo quanto appreso da AS, è sceso immediatamente in campo per difendere il suo capitano, affermando: "Abbiamo un'idea sbagliata su di lui. Può sembrare un giocatore individualista, ma non è così. Non farà tanti km in campo, ma la Francia ha bisogno dei suoi gol". Parole sincere quello del CT che risuonano nella testa del centravanti in vista dei prossimi Mondiali di calcio negli Stati Uniti, Messico e Canada, che si disputeranno tra giugno e luglio 2026.