Mancano dieci giorni alla partita che parigini e meneghini nerazzurri stanno aspettando e hanno sognato a lungo. Sabato 31 maggio, alle ore 21, nella leggendaria cornice dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, si giocherà la finale di Champions League: PSG-Inter . Appuntamento che è ormai segnato sul calendario di molti appassionati e sui calciatori. Tra questi anche il gioiello e talento Desiré Doué che, fermato dai tifosi per degli autografi, ha voluto rassicurarli in vista del match di sabato prossimo.

In vista anche della finale di Coppa di Francia , il gioiello di Angers che farà 20 anni il 5 giugno, si è fermato per firmare degli autografi e scattare delle foto con i tifosi presenti all'esterno del centro d'allenamento del PSG. Anche se ci sarà la partita di sabato 24 maggio contro il Reims, un tifoso si è già proiettato verso l'altra finale, quella più prestigiosa.

Tifoso a Doué: "Per favore, vinci per noi"

Il tifoso parigino in questione si è rivolto verso il calciatore chiedendogli una cosa non certo da poco: "Ehi Desiré, per favore vinci la Champions League". Un sogno che supporter e giocatori condividono, quella di alzare la leggendaria coppa dalle grandi orecchie e che lo stesso ex-Rennes potrebbe realizzare. Alla richiesta del tifoso, Desiré Doué sorride e rassicura: "Lo faremo, non preoccuparti". Il francese è pronto e carico per affrontare la difesa dell'Inter, il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera.