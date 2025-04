Champions League, Doué e Yamal sono già ai vertici del calcio mondiale

Desiré Doué, nella serata di ieri, ha fatto letteralmente impazzire i giocatori dell'Aston Villa di Unai Emery. Il calciatore francese, ancora un po' acerbo nella gestione del pallone soprattutto, è stato però devastante quando lanciato in campo aperto e il gol del momentaneo pareggio è davvero un instant classic di quelli difficili da dimenticare. Un destro chirurgico, forte e preciso allo stesso, sul quale uno dei portieri più forti del pianeta, ovvero Emiliano Martinez, non ha potuto nulla. Il tutto a confermare una serie di prestazioni eccezionali che lo ha messo in risalto anche e soprattutto ad Anfield contro il Liverpool negli ottavi di finale: è stato infatti proprio il suo il rigore decisivo per il passaggio del turno dei parigini.