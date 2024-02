Destinazione Corinthians, l’ex Trapani e Palermo Coronado in aeroporto con 48 valigie!

Il 31enne trequartista brasiliano ex Trapani e Palermo ha appena salutato l'Al-Ittihad per trasferirsi al Corinthians. E all'aeroporto di Gedda non è passato di certo inosservato...

Sergio Pace Redattore 19 febbraio 2024 (modifica il 19 febbraio 2024 | 15:15)

Dall'Al Ittihad al Corinthians con un carico di 48 valigie! L'ex Trapani e Palermo Igor Coronado è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo tre stagioni in Arabia Saudita.

Coronado passa al Corinthians, l'ex Trapani e Palermo in aeroporto con 48 valigie!

Dopo aver trascorso tre stagioni all'Al Ittihad, Igor Coronado ha lasciato l'Arabia Saudita ed ha firmato con il Corinthians un contratto valido fino al 31 dicembre 2026.

Una nuova esperienza dunque per il 31enne trequartista brasiliano ex Trapani (20 reti e 14 assist in 78 presenze con i granata ed una Serie A sfiorata nel 2016 con Serse Cosmi in panchina) e Palermo (43 gettoni con i rosanero, 9 reti e 11 passaggi vincenti, altra finale playoff di Serie B persa nel 2018).

All'aeroporto di Gedda, però, un fatto curioso ha fatto scappare più di un sorriso ai suoi tifosi. In attesa di potersi imbarcare per il volo che lo riporterà in Brasile, Coronado è stato immortalato assieme ad un carico abnorme di valige: ben 48!

