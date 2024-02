Pareggio Corinthians nel derby, gioia e pugno sul vetro in tribuna: il Palmeiras chiama la Polizia…

Il Corinthians ha cercato il 2-2 nel derby nei minuti finali, in situazioni estremamente avverse . Il gol del pareggio è arrivato in un momento in cui la squadra aveva due giocatori in meno a causa dell'espulsione di Cássio e dell'infortunio di Yuri Alberto nel finale della partita. In un comunicato ufficiale, il Corinthians ha espresso la sua opinione: "Lo Sport Club Corinthians Paulista chiarisce che, durante la celebrazione del secondo gol della nostra squadra nel pareggio per 2-2 contro il Palmeiras nel derby all'Arena Barueri, si è verificato un incidente alle porte-finestre dello stand in tribuna riservato a noi come squadra ospite. Ci sono registrazioni che mostrano che il vetro era già rotto. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il Corinthians si rammarica dell'incidente e si mette a disposizione delle autorità per eventuali chiarimenti".