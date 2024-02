Derby-Rei a Fortaleza, la coreografia del tifo di casa: “Cearà caccia i soldi, paga gli stipendi!”

“Paga ciò che devi”; I tifosi del Fortaleza in Brasile prendono in giro il loro rivale con la coperta del signor Barriga...

Ceará vs. Fortaleza è il più grande classico del calcio del Ceará e uno dei più grandi nella regione nord-orientale del Brasile, essendo considerata una delle più grandi rivalità del paese. Il Clássico-Rei , come viene chiamato, contrappone il Ceará Sporting Club bianco e nero, conosciuto come Vovô, fondato il 2 giugno 1914, al tricolore Fortaleza Esporte Clube, conosciuto come Leão, fondato il 18 ottobre 1918.