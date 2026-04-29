Il "Fideo" non smette mai di stupire e di aggiornare il suo già incredibile curriculum. Ángel Di María ha appena aggiunto un ennesimo, storico tassello alla sua leggendaria carriera calcistica. L'attaccante ha infatti segnato il suo primo gol nella Copa Libertadores, il torneo per club più prestigioso e ambito dell'intero panorama sudamericano. Grazie a questa rete, l'esterno offensivo ha raggiunto un traguardo statistico pazzesco: ha ora segnato in ben 24 competizioni diverse nel corso della sua carriera professionistica.

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La prima volta in Copa Libertadores

Il ritorno romantico in Argentina si arricchisce così di un momento indimenticabile. Vestendo la maglia del suo amato Rosario Central, il club che lo ha lanciato nel grande calcio prima del suo sbarco in Europa, Di María è sceso in campo nella sfida contro l'Universidad Central de Venezuela. Con una delle sue giocate d'autore, è riuscito a timbrare il cartellino, siglando la sua prima rete assoluta nel massimo torneo continentale. Un gol cercato, voluto e finalmente ottenuto, che fa gioire i tifosi del Canalla.

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Di María, storia di un giramondo

Andare a segno in 24 competizioni differenti significa aver dominato in ogni angolo del globo calcistico. L'esultanza con il cuore formato dalle mani ha accompagnato i momenti più iconici della storia recente del calcio: dalla Champions League (alzata e decisa ai tempi del Real Madrid) fino all'apoteosi dei Mondiali e della Copa América con la maglia dell'Argentina.

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Nel mezzo, Di María ha lasciato il suo marchio indelebile in innumerevoli tornei nazionali e internazionali: dalla Ligue 1 con il Paris Saint-Germain alla Liga spagnola, passando per la Premier League con il Manchester United, la Serie A con la Juventus e la Primeira Liga portoghese con il Benfica, includendo ovviamente le coppe nazionali di ogni singolo paese.

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