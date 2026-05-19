Dibu Martinez è carico. Il portiere argentino vuole vincere il suo primo titolo europeo. E lo vuole fare da protagonista. La pressione, il peso non lo sente: ha vinto, tanto per dire, un Mondiale con l'Argentina. Non una competizione da poco. Ora con l'Aston Villa, ha il suo ultimo traguardo: la finale di Europa League. Un uomo della sua esperienza potrà fare la differenza: in campo e fuori. Leader indiscusso dello spogliatoio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport per caricare l'ambiente verso un successo storico.

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Il Dibu Martinez ha raccontato le emozioni che sta vivendo insieme all’Aston Villa in vista della sfida più importante della stagione. Il portiere argentino ha spiegato come il clima che si respira nello spogliatoio ricordi molto quello vissuto con la nazionale argentina prima della finale del Mondiale in Qatar: “Si tratta di un’emozione come quella che ho vissuto per la finale con l’Argentina, tutto l’ambiente aspetta questa finale da tanto tempo e abbiamo lavorato tantissimo per arrivare pronti a questa partita e fare il massimo possibile”. Martinez ha poi sottolineato le qualità della formazione tedesca, mettendo in evidenza soprattutto il valore offensivo degli avversari: “I tedeschi sono una buona squadra, hanno ottimi attaccanti e lo sappiamo bene”.

El Dibu Martinez, portiere dell'Argentina (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Il portiere classe ’92 ha quindi ribadito quale dovrà essere l’atteggiamento dell’Aston Villa nel corso della finale: “Sarà importante non prendere gol. Io cercherò di impedirglielo assieme ai miei compagni verso i quali ho la massima fiducia”. Infine, Martinez ha concluso sottolineando la necessità di restare concentrati soprattutto sul proprio gioco, senza farsi distrarre dalla pressione dell’evento: “Indipendentemente da questo noi dobbiamo pensare a fare il nostro per vincere”. Parole che testimoniano fiducia, maturità ed esperienza da parte del portiere argentino, deciso a trascinare l’Aston Villa verso un traguardo storico davanti ai propri tifosi.

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