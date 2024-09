Digne sulla Premier: “Non si può mollare neanche per una partita”

Il 31enne terzino sinistro dell'Aston Villa, tornato a giocare con la Francia in Nations League, ha rilasciato un'intervista a "L'Equipe"

Lucas Digne, terzino sinistro dell'Aston Villa, ha fatto il suo ritorno nella Nazionale francese di Didier Deschamps durante la pausa internazionale.

Digne (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

L'ex difensore del Barcellona e del PSG ha approfittato delle assenze di Lucas Hernandez, Ferland Mendy ed Eduardo Camavinga per giocarsi un posto da terzino sinistro per la Francia. Digne è stato protagonista della vittoria dei Bleus per 2-0 contro il Belgio in Nations League e il prodotto delle giovanili del Lille potrebbe addirittura diventare un membro chiave della selezione transalpina in futuro.

Digne e la Premier League — In un'ampia intervista rilasciata a "L'Equipe", Digne ha raccontato come il manager dell'Aston Villa Unai Emery e la presenza in Premier League lo abbiano reso un giocatore migliore. "L'arrivo del tecnico Emery mi ha fatto raggiungere il livello successivo. Ho un ottimo feeling con lui. Mi ha dato molti consigli e mi ha fatto evolvere dal punto di vista tattico e del posizionamento. Per esempio, mi ha insegnato come angolare meglio il mio corpo durante le giocate difensive".

Bukayo Saka e Lucas Digne (Foto di Clive Mason/Getty Images)

Digne è anche convinto che giocare in Premier League non gli abbia lasciato altra scelta se non quella di irrobustirsi. "È obbligatorio. Gli arbitri non concedono sempre falli, quindi dobbiamo essere fisici, perché sappiamo che anche i nostri avversari lo saranno. Bisogna essere pronti. In Premier League non si può mollare nemmeno per una giornata".

Alla domanda su quali siano gli attaccanti della Premier più difficili da affrontare dal punto di vista fisico, Digne indica l'ala del Liverpool Mohamed Salah, suo ex compagno di squadra alla Roma. "Rispetto alla sua altezza, è molto forte. Mi sono allenato con lui per un anno, ho visto un giocatore tecnicamente dotato - lo sappiamo tutti - e molto duro a livello fisico. Ogni volta che lo affronti, ti sembra di sbattere contro un muro".