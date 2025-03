Dinamo Steaua, il derby di Bucarest infiamma il campionato rumeno di massima serie: ospiti favoriti dai bookmakers

Vincenzo Bellino Redattore 30 marzo 2025 (modifica il 31 marzo 2025 | 12:11)

La seconda giornata dei Play-off di Superliga rumena propone il Derby di Bucarest tra Dinamo e Steaua. Le due squadre sono separate in classifica da tre punti: i padroni di casa sono stati sconfitti nella prima giornata dal Cluj, gli ospiti, invece, hanno pareggiato 3-3 contro il Rapid Bucarest. Con un successo la Dinamo aggancerebbe i rivali storici, con un'eventuale vittoria la Steaua porterebbe a 6 i punti di vantaggio.

I precedenti — In stagione le due squadre si sono già affrontate due volte in regular season e in entrambe le occasioni la Steaua ha avuto la meglio (2-1 al ritorno e 4-0 all'andata). L'ultimo successo della Dinamo in Superliga contro la Steaua risale al 2020, più recente un'affermazione in Coppa di Romania (1-0).

Dinamo-Steaua Bucarest, probabili formazioni — Dinamo Bucarest in campo con un 4-3-3. In porta Rosca, linea difensiva composta da Sivis, Marginean, Homawoo e Oprut. A centrocampo troviamo Cirjan, Gnahore e Olsen, mentre in attacco agiscono Selmani, Perica e Politic. La Steaua risponde con un 4-2-3-1: tra i pali Tarnovanu, difesa a quattro con Cretu, Popescu, Ngezana e Radunovic. In mediana Chiriches e Cisotti, mentre sulla trequarti si posizionano Gheorghe, Miculescu e Baluta, a supporto dell'unica punta Birligea.

DINAMO BUCAREST (4-3-3): Rosca; Sivis, Marginean, Homawoo, Oprut; Cirjan, Gnahore, Olsen; Selmani, Perica, Politic.

STEAUA BUCAREST (4-2-3-1): Tarnovanu; Cretu, Popescu, Ngezana, Radunovic; Cisotti, Chiriches; Gheorghe, Baluta, Miculescu; Birligea.

Steaua favorito sulla Dinamo Bucarest — I bookmakers pendono dalla parte della Steaua, favorita per la vittoria finale e quotata a 2.oo. Possibile pareggio offerto a 3.10, leggermente più basso rispetto ad un eventuale successo della Dinamo, che vale quasi quattro volte la posta in gioco (quota 3.70). Esito Goal proposto a 2,10, No Goal a 1,67. Over 2,5, minimo tre reti totali, quotato a 2,35, Under 2,5 a 1,57.