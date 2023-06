Dinamo Zagabria, derby di Supercoppa in arrivo: ma i tifosi protestano…

Subbuglio alla Dinamo Zagabria: in arrivo il primo derby Eterno della stagione, ma prima di pensare all'Hajduk gli ultras della capitale prendono atto dell'impennata dei prezzi dei biglietti...

La Dinamo Zagabria, attesa il prossimo 15 luglio dal primo derby nazionale croato della stagione in finale di Supercoppa contro l'Hajduk Spalato, ha annunciato l'inizio della vendita degli abbonamenti annuali per la prossima stagione calcistica. Martedì 4 luglio 2023 inizierà la prima fase della campagna.

Il biglietto annuale inizia ad essere valido dalla prima partita ufficiale, ovvero il derby di Supercoppa tra Dinamo e Hajduk, in programma il 15 luglio al Maksimir Stadium. La nota della Dinamo recita: "Il biglietto annuale è valido per tutte le partite allo stadio Maksimir di campionato, della Coppa di calcio croata, della Supercoppa croata e per tutte le partite nazionali sotto l'egida della UEFA da luglio 2023 a giugno 2024.