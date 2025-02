Kranjcar, Cop e Brekalo sono i calciatori più noti ad aver indossato le magliette di Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato

Filippo Montoli 27 febbraio - 11:28

Per far capire quanto questa partita sia sentita in Croazia, basti pensare ai diversi modi con cui ci si riferisce a essa. Derby eterno e derby croato sono i principali termini utilizzati. Si tratta dello scontro tra le principali forze dell'HNL che dalle origini si giocano la vittoria del campionato. In questo caso è un match che vede incontrarsi due storie e soprattutto culture diverse, vedendo da una parte la squadra della capitale e dall'altra l'orgoglio della costa adriatica. Per tutti questi motivi non sono stati tanti i giocatori ad aver indossato entrambe le maglie. Tra coloro che l'hanno fatto, invece, ci sono alcune vecchie conoscenze del calcio italiano.

Duje Cop — Punta centrale in grado di segnare in tutti i modi, tra cui su punizione, cresce nel settore giovanile dell'Hajduk Spalato con cui esordisce nella stagione 2006/07. Probabilmente non è il giocatore più amato dai tifosi del club in cui ha debuttato considerando che negli anni successivi si è trasferito a tutte le dirette rivali, ovvero RNK Spalato, Dinamo Zagabria e Rijeka. Il meglio lo fa vedere nella Capitale, dove in 124 presenze mette a segno 61 gol diventando così quarto marcatore all-time della Dinamo. Grazie a questi numeri si fanno avanti diverse squadre dei principali campionati europei ed è il Cagliari ad avere la meglio. Con i sardi passa una stagione non indimenticabile e per questo viene girato in prestito prima al Malaga e poi allo Sporting Gijon. Inizia successivamente a girare per diverse squadre in Europa senza mai lasciare il segno per poi tornare in Croazia. A gennaio è passato al Rijeka, dove in sole 3 partite ha segnato 2 gol, tra cui uno proprio contro la Dinamo Zagabria nella scorsa giornata che ha permesso alla squadra della città conosciuta da noi italiani come Fiume di mantenere la testa della classifica.

Niko Kranjcar — Nato a Zagabria, fa tutta la trafila delle giovanili della squadra della città fino al debutto in prima squadra nella stagione 2000/01 proprio contro l'Hajduk Spalato in finale di coppa. Nella sua carriera ha ricoperto praticamente tutti i ruoli del centrocampo, anche se quello preferito è da trequartista. Con la Dinamo in quattro anni vince 1 campionato e 3 coppe per poi essere ceduto proprio ai rivali dell'Hajduk. Sulla costa adriatica rimane solo un anno e mezzo prima che su di lui piombino gli occhi della Premier League con il Portsmouth che decide di portarlo in Inghilterra. È in terra anglosassone che passerà la maggior parte della sua carriera tra i Pompey, il Tottenham, il QPR e i Rangers con le quali però riesce a guadagnare un solo trofeo: l'FA Cup del 2008 con il Portsmouth. A queste squadre si intermezzano le esperienze con la Dinamo Kiev e con i New York Cosmos. Con la nazionale croata è nella top 20 dei calciatori con più presenze.

Josip Brekalo — Ala sinistra di Zagabria, anche lui come Kranjcar cresce nella squadra della sua città. Debutta a soli 17 anni in prima squadra e sembra promettere molto bene. Per questo motivo si fa subito avanti il Wolfsburg che lo stesso anno lo acquista a titolo definitivo per 10 milioni. Dopo un primo anno di prestito allo Stoccarda in seconda serie, inizia a essere sempre più impiegato nei Lupi fino a ottenere la titolarità. In 122 partite colleziona 22 gol e 19 assist, non molto per un esterno d'attacco. Forse per questo dal 2021 inizia un valzer di prestiti e cessioni che lo vede passare per ben 4 squadre diverse. Qui in Italia lo si ricorda con le maglie di Torino, dove tutto sommato fa bene con 7 gol e 2 assist in 33 partite, e della Fiorentina, squadra che ne detiene ancora il cartellino. Il passaggio per i rivali della sua città di nascita avviene proprio tramite i Viola nel gennaio del 2024. Sulla costa dalmata rimane solo metà stagione segnando 2 gol e facendo 8 assist. Oggi, ancora a soli 26 anni, gioca in Turchia al Kasimpasa dove sta mantenendo medie non eccellenti per il ruolo che ricopre e il talento mai sbocciato.