Dinamo Zagabria-Hajduk Spalato: il pronostico del Derby Eterno di Croazia

Il "Derby Eterno" tra Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato , in programma il 2 marzo 2025, rappresenta uno snodo cruciale nella corsa al titolo della Prva HNL . Entrambe le squadre sono determinate a ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla capolista Rijeka .

Qui Dinamo Zagabria

La squadra allenata da Fabio Cannavaro è reduce da un periodo altalenante. Dopo una convincente vittoria per 3-0 contro l'HNK Sibenik il 7 febbraio, la Dinamo ha subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Rijeka il 22 febbraio. In Coppa di Croazia, il 26 febbraio, è stata eliminata dall'Osijek, sconfitta per 1-0.