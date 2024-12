Gattuso sorride nel derby eterno: l’Hajduk batte la Dinamo 1-0

Dopo un inizio brillante di campionato, l'Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso ha leggermente rallentato, facendosi raggiungere dal Rijeka e dalla Dinamo Zagabria . Il derby eterno, che coinvolge questi ultimi e la squadra dell'ex allenatore del Milan, dunque, aveva più di un motivo per essere seguito questo pomeriggio. Nonostante storicamente la Dinamo sia la squadra più forte della Croazia, l'Hajduk ha dimostrato nel corso di questi anni di essere in grado di tenergli testa, strappando spesso anche i tre punti.

Hajduk Spalato-Dinamo Zagabria, la cronaca della partita

Il primo tempo del match non ha regalato particolari emozioni, ed infatti soltanto nel secondo tempo la partita s'è sbloccata grazie al gol di Niko Sigur al 54° minuto. Il centrocampista canadese ha scelto il momento migliore per realizzare il secondo gol in campionato. Da quel momento l'Hajduk di Gattuso ha potenziato la difesa per riuscire a contenere i continui attacchi della Dinamo, che s'è spinta in avanti per ripristinare la parità. I ragazzi di Bjelica, però, hanno trovato più difficoltà del previsto davanti la porta.