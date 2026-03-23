Piano con i festeggiamenti. Questo il diktat di Diogo Costa, portiere del Porto. La squadra allenata da Farioli battendo il Braga in trasferta ha aggiunto un'altro tassello nella vittoria del campionato, ma il portiere resta coi piedi per terra.

Francesco Di Chio 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 13:08)

Nonostante la vittoria contro il Braga per 2-1 abbia rappresentato un passo da gigante del Porto verso il titolo di campione di Portogallo, Diogo Costa si dice prudente sulla vittoria del titolo. Il portiere, in più, mette in dubbio la sua presenza nelle amichevoli della sua nazionale.

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Diogo Costa, presenza col Portogallo in dubbio — Le ultime settimane del Porto sono state molto intense, e lo sono state anche per il portiere titolare della squadra allenata da Farioli, Diogo Costa. Il portiere ha confessato che la trasferta all'Estadio Municipal de Braga è stata vissuta allo stremo delle forze. "È stata una settimana difficile, ho giocato al limite", ha dichiarato il portiere dopo la partita ai microfoni di Sport TV. Queste parole mettono in dubbio la presenza del portiere, autore di prestazioni straordinarie nelle ultime uscite, nelle prossime amichevoli del Portogallo in programma per queste due settimane, contro Messico e USA. "Sono sempre disposto a soffrire per la squadra, per il Porto e per il Portogallo, ma è qualcosa che dovremo valutare". Tifosi avvertiti, il portiere ha bisogno di riposo. E i due staff, del club e della nazionale, valuteranno la sua disponibilità.

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Diogo Costa: "Porto campione? Partita dopo partita" — La vittoria contro il Braga secondo il portiere del Porto è stato merito di tutti. "Il segreto è stato chi è entrato. È la prova che siamo tutti concentrati su ciò che conta davvero", spiegando quanto il gruppo sia molto superiore alle individualità nello spogliatoio dei Dragões. Ha parlato anche di Farioli e dei suoi festeggiamenti post partita, che sono solo lo specchio di un allenatore super attento e che "vuole sempre di più" dai suoi calciatori.

La parola "campioni" risuona sempre di più attorno ai biancoblù, ma il portiere invita alla prudenza. Nonostante il calendario ora sorride alla squadra allenata dal tecnico italiano, il portiere resta coi piedi per terra. "La vittoria è molto importante, ma dobbiamo guardare partita dopo partita. Possono accadere molte cose di cui potremmo pentirci". Il portiere non si esalta nemmeno dopo i tanti elogi che sta ricevendo, da Farioli in primis: "Cerco di chiudere le orecchie, non voglio che queste cose mi diano alla testa. Sono dipendente dal successo ed è su questo che sono concentrato." Partita per partita, questo è l'approccio che preferisce Diogo Costa.