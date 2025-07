Diogo Jota, il Liverpool gli dedica una statua nei pressi di Anfield

Diogo Jota, la statua costruita grazie ai tifosi

Dopo il drammatico accaduto i tifosi dei Reds si sono radunati fuori all'iconico tempio di Anfield, condividendo il dolore alla loro maniera: fumogeni, cori, fiori e omaggi di ogni tipo sono stati lasciati nei pressi dello stadio, sia per Diogo che per il fratello. Il Liverpool ha così deciso di riutilizzare tutto il materiale raccolto in quei giorni per trasformarlo in una statua, un'istallazione permanente che renderà il portoghese ancor più immortale nella storia del club.