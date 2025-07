Tsimikas dedica un tatuaggio a Diogo Jota: “Vorrei che tu fossi qui”

Tsimikas, per ricordare il suo compagno di squadra prematuramente scomparso, ha deciso di dedicargli un tatuaggio: oltre al numero 20, il greco si è tatuato al frase "Wish you were here", ovvero "Vorrei che tu fossi qui". Lo studio in cui il classe 1996 si è tatuato ha condiviso su Instagram la foto del tatuaggio con una didascalia speciale: "Alcuni legami vanno oltre il calcio. Questo è per sempre. Da compagni di squadra a fratelli. Dalla Grecia all'Inghilterra. Dai sogni ad Anfield. Sono cresciuti insieme. Hanno riso, combattuto, lavorato e vissuto momenti che molti possono solo sognare. Finché il destino non ha deciso di fermare uno di loro troppo presto. Questo tatuaggio non è solo un tributo. È un pezzo di amore, dolore e memoria. Scolpito in silenzio, indossato con orgoglio. Riposa tranquillo, Jota. You'll never walk alone. Grazie per averci affidato una cosa così sacra, Tsimikas. Siamo onorati".