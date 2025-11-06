Disastro Ajax, esonerato Heitinga: in panchina per ora ci sarà il vice

La sconfitta netta in casa contro il Galatasaray è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Ajax. Il primo a farne le spese è John Heitinga. Nonostante un contratto con scadenza luglio 2027, i "lancieri" hanno bisogno di una rapida svolta per salvare una stagione che è partita col piede sbagliato sia in campionato ma soprattutto in Champions League.