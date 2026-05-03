I campioni dell'ultimo campionato di MLS hanno compiuto un vero e proprio disastro. La squadra di Lionel Messi e Luis Suarez non ha saputo gestire un vantaggio di ben 3 reti durante la sfida contro l'Orlando City. Nel nuovo NU Stadium, la squadra rosa della Florida ha combinato un vero e proprio disastro in occasione della centesima partita della star Lionel Messi con gli aironi. La partita sembrava essere ben indirizzata con i 3 gol registrati nei primi 45'. Ian Fray, Telasco Segovia e ovviamente la Pulga, autore anche dell'assist per la seconda rete. Al 33' la partita era dunque in totale controllo e nessuno si aspettava quello che poi sarebbe successo.

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La rimonta e lo sfottò dell'Orlando City ai danni dell'Inter Miami

Al 39' ecco la rete del 3-1 di Ojeda che pone il match su un piano diverso dal 1T. Al 68' Martin Ojeda sigla la doppietta personale e dieci minuti più tardi riuscirà ad aumentare il suo score mettendo la firma anche sul 3-3. Tripletta per il connazionale di Leo Messi e 7 gol in 11 partite. L'incontro fra la squadra posseduta da David Beckham e fra la prossima tappa calcistica di Antoine Griezmann sembrava dovesse così proseguire sull'onda del pareggio. Una delusione per gli iridati ma comunque un punto importante in una MLS che non sta vedendo la squadra rosa della Florida brillare (9 posto). Al 93' è arrivata così la doccia gelida promossa da Tyrese Spicer, che ha portato l'ex squadra di Kakà a vincere una partita tanto preziosa quanto complicata.

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Partite in streaming live

Per celebrare la storica vittoria nel derby, l'Orlando City ha postato alcuni contenuti social, immediatamente andati virali. Su Instagram è apparso un video che contiene molteplici meme e su twitter, il club si è sbizzarrito nello sfottò a Lionel Messi. Per esempio, c'è una foto di Messi (destra) e Ojeda (sinistra) con la seguente caption: "Uno di questi numeri 10 argentini ha segnato una tripletta oggi. (Spoiler: non è quello a destra)".

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