Questa notte, il capitano dell'Inter Miami Lionel Messi ha aggiornato ancora una volta le proprie statistiche. L'ex calciatore di Barcellona e Paris Saint-Germain, infatti, ha segnato il gol numero 906 della sua incredibile carriera nella partita di Major League Soccer che li ha visti ospitare l'Orlando City in un derby tra due squadre che provengono dalla Florida. Nonostante il gol e l'assist realizzati nel giro di otto minuti del primo tempo, però, i padroni di casa hanno perso 3-4.

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Guayaquil, Ecuador - 7 febbraio 2026: Lionel Messi dell'Inter Miami osserva durante l'amichevole tra Barcelona SC ed Inter Miami all'Estadio Monumental Isidro Romero Carbo. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Messi segna il 906esimo gol in carriera ma l'Inter Miami perde 3-4

🇺🇸✨ Leo Messi reaches 906 career goals, delivering with goal + assist for Inter Miami. pic.twitter.com/OfortdiJUg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2026

La Pulga, che verso la fine di giugno spegnerà, non vuole ancora smettere di mettere in mostra tutto il suo talento e la sua classe. Anche in questo momento della sua carriera, che si sta avvicinando verso la fine, l'argentino continua ad essere determinante. Questa notte, infatti, il numero 10 è sceso in campo con l'Inter Miami in occasione della partita di MLS contro l'Orlando City, club statunitense che proviene dalla Florida. Dopo quattro minuti, gli Herons sbloccano il match con la rete disu assist di. Quest'ultimo, al 25', segna la rete del 2-0 con assist di Messi. L'argentino, al 33' e da fuori area, segna il terzo gol per la sua squadra nonché il 906esimo della sua carriera.

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Sei minuti dopo la rete dell'otto volte Pallone d'Oro, però, l'Orlando City accorcia le distanze con la rete di Martin Ojeda su assist di Justin Ellis. Nel corso della seconda frazione di gioco, per la precisione tra il 68' ed il 78' della gara, Ojeda segna altri due gol che permettono ai Lions di rimettere la gara in equilibrio. Tra l'altro, poco prima della rete del 3-3, Messi ha preso un cartellino giallo per proteste. Durante gli otto minuti di recupero, l'Orlando City passa in vantaggio grazie a Tyrese Spicer, il quale ha ricevuto l'assist da Ojeda. Con questa rete, gli ospiti completano un'incredibile rimonta contro la squadra capitanata dalla leggenda argentina.

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