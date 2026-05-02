Il calciomercato internazionale si accende con una clamorosa indiscrezione che unisce l'Europa agli Stati Uniti. A sganciare la bomba è il noto esperto di mercato Fabrizio Romano. L'Inter Miami sta spingendo con forza per provare ad assicurarsi le prestazioni di Casemiro. La franchigia della Florida, che vanta già un roster ricchissimo di ex stelle del calcio europeo, sta continuando a lavorare incessantemente dietro le quinte per portare il centrocampista brasiliano del Manchester United in Major League Soccer a parametro zero

MANCHESTER, INGHILTERRA - 27 APRILE: Casemiro del Manchester United festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester United e Brentford all'Old Trafford il 27 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

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La priorità per il centrocampo di Beckham

L'interesse del club di proprietà di Davidnon è certamente nato nelle ultime ore. Come rivelato dallo stesso giornalista nel suo tweet,è considerato l'assoluto obiettivo prioritario per rinforzare e dare sostanza al centrocampo. Si tratta di una trattativa che la dirigenza americana porta avanti sottotraccia già dallo scorso mese di. Le parti sono attualmente in contatto costante e le discussioni per provare a trovare la fumata bianca proseguono a fari spenti ma con grande decisione da parte degli

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La tentazione americana e i dubbi del brasiliano

🚨🇺🇸 Inter Miami keep working on Casemiro deal as priority target for the midfield, as revealed in March.



The Brazilian remains in talks with Inter Miami, tempted by this option among all proposals.



🎥➕ https://t.co/nrui1KzICE pic.twitter.com/xGXjRpq96j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2026

Dal canto suo, l'ex mediano delsembra tutt'altro che insensibile al fascino della destinazione a stelle e strisce. Nonostante le diverse proposte arrivate sul suo tavolo in queste settimane di fermento,assicura che il brasiliano è fortementeda questa specifica opzione. La prospettiva di sbarcare a, trasferendosi in una lega in netta rampa di lancio e giocando al fianco di Leo, Luise soci, potrebbe rivelarsi la carta vincente per convincerlo ad attraversare l'oceano.

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