Secondo Fabrizio Romano, l'Inter Miami sta lavorando per portare Casemiro in MLS. Il brasiliano è il grande obiettivo e la proposta americana lo tenta molto
Manchester United in estasi, i tifosi cantano il nome di Casemiro insieme alla moglie e alla figlia
Il calciomercato internazionale si accende con una clamorosa indiscrezione che unisce l'Europa agli Stati Uniti. A sganciare la bomba è il noto esperto di mercato Fabrizio Romano. L'Inter Miami sta spingendo con forza per provare ad assicurarsi le prestazioni di Casemiro. La franchigia della Florida, che vanta già un roster ricchissimo di ex stelle del calcio europeo, sta continuando a lavorare incessantemente dietro le quinte per portare il centrocampista brasiliano del Manchester United in Major League Soccer a parametro zero
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La priorità per il centrocampo di BeckhamL'interesse del club di proprietà di David Beckham non è certamente nato nelle ultime ore. Come rivelato dallo stesso giornalista nel suo tweet, Casemiro è considerato l'assoluto obiettivo prioritario per rinforzare e dare sostanza al centrocampo dell'Inter Miami. Si tratta di una trattativa che la dirigenza americana porta avanti sottotraccia già dallo scorso mese di marzo. Le parti sono attualmente in contatto costante e le discussioni per provare a trovare la fumata bianca proseguono a fari spenti ma con grande decisione da parte degli americani.
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La tentazione americana e i dubbi del brasilianoDal canto suo, l'ex mediano del Real Madrid sembra tutt'altro che insensibile al fascino della destinazione a stelle e strisce. Nonostante le diverse proposte arrivate sul suo tavolo in queste settimane di fermento, Fabrizio Romano assicura che il brasiliano è fortemente tentato da questa specifica opzione. La prospettiva di sbarcare a Miami, trasferendosi in una lega in netta rampa di lancio e giocando al fianco di Leo Messi, Luis Suarez e soci, potrebbe rivelarsi la carta vincente per convincerlo ad attraversare l'oceano.
🚨🇺🇸 Inter Miami keep working on Casemiro deal as priority target for the midfield, as revealed in March.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2026
The Brazilian remains in talks with Inter Miami, tempted by this option among all proposals.
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