C'è un dato che descrive bene la situazione in cui, dalla fine dell'era di Silvio Berlusconi, è precipitato il Milan. In tredici anni, infatti, ci sono stati undici allenatori sulla panchina del Milan. Di questi, solamente Pioli è riuscito a far ritornare la squadra in Champions League.

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Undici allenatori in tre anni

Appare evidente che qualcosa, nella dirigenza di via Aldo Rossi, non abbia funzionato in questi anni. Anni con pochissime vittorie e tanti, troppi, cambi societari e avvicendamenti alla guida tecnica della squadra. Quello di questo campionato, sancito ieri sera dalla sconfitta casalunga contro il, è solo l'ultimo fallimento e quella che si sta avviando è solamente. Poco più, per ora, di un nuovo salto nel buio.

In tredici anni ci sono stati, sulla panchina del Diavolo, ben undici allenatori. Andiamo con ordine. Nella stagione 2013-2014 il Milan conclude ottavo e cambia allenatore in corsa: Seedorf sostituì Allegri. La stagione seguente, finita al 10° posto vide la fallimentare gestione dell'ex calciatore Inzaghi. Il settimo posto dell'annata seguente fu il risultato della gestione prima di Mijhailovic e poi di Brocchi, mentre l'anno dopo Montella chiuse sesto. L'ex Roma, nel 2017-2018, fu esonerato e al suo posto subentrò in corsa Gattuso: fu di nuovo un sesto posto. Gattuso rimase anche nel 2019 arrivando quinto. Dal 2020 al 2024 vi fu l'unico buon periodo per i rossoneri, sotto la guida di Pioli. La scorsa stagione, invece, fu un fallimento totale: ottavo posto e un inizio pessimo con Fonseca e poi il cambio in corso di Conceicao.

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Il ritorno del tecnico livornese in rossonero si consuma nel peggiore dei modi: un crollo verticale nelle ultime dieci giornate costa la Champions League e apre le porte alla rivoluzione totale.



Ufficiale la separazione tra il mister… pic.twitter.com/lhmS5G0Y0K — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 25, 2026

Solo Pioli vinse lo Scudetto e tornò in Champions League

Di tutta questa sfilza di allenatori, uno solo riuscì a vincere il campionato e soprattutto a riportare il Milan nella più importante delle competizioni europee. Stefano Pioli. La sua squadra vinse lo Scudetto nel 2022 e poi centrò la qualificazione al torneo continentale anche altre tre volte.

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