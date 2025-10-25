Le parole di Donnarumma

La sera prima della finale di Champions, Donnarumma ha sentito il bisogno di compiere un gesto speciale. “Quella notte ho sentito il dovere di trasmettere ai miei compagni ciò che provavo per loro e per quello che avevamo vissuto insieme durante la stagione”, ha raccontato. Così ha deciso di scrivere una lettera personale a ciascuno di loro, per esprimere “quanto tenessi a loro” e, magari, “dare anche un po’ di motivazione per la partita”.