Sfogliando il libro dei ricordi calcistici, le sfide tra Napoli e Inter hanno sempre rappresentato il punto più alto ed emozionante di interi campionati. Non c'è bisogno di scavare troppo nel passato per ritrovare delle incredibili sensazioni: dal pareggio di Billing all'ultimo respiro che ha regalato il quarto scudetto agli azzurri nella scorsa stagione, passando per le prodezze di Maradona e Zenga, tra numeri da record e grandi delusioni. Insomma, la sfida tra partenopei e meneghini non è mai scontata né banale e quale miglior avvicinamento al big match di domani sera allo stadio Maradona se non ripercorrendo i 5 fotogrammi storici tra scontri epici e campioni indimenticabili delle due squadre.