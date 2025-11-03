Gli undici giocatori chiave del 2025 secondo il sindacato, con l'italiano ex-PSG scelto come estremo difensore. Ecco gli altri nomi presenti

Giorgio Trobbiani 3 novembre - 18:08

FIFPRO, il sindacato mondiale che tutela i calciatori, ha stilato la top undici del 2025 con i migliori calciatori di questo anno solare che ha visto, più di un mese fa, trionfare Ousmane Dembelé nella cerimonia del Pallone d'Oro, quest'ultimo rilasciato da 'France Football' e non da FIFPRO. Una lista che vede anche il portiere della Nazionale italiana e del Manchester City, Gianluigi Donnarumma. Ecco la formazione migliore di questa annata che ha visto il trionfo del PSG in Champions League e quello del Chelsea nella FIFA Club World Cup.

La top undici di FIFPRO per il 2025: ecco i nomi che affiancano Donnarumma — Il sindacato dei calciatori di tutto il mondo ha stilato la miglior formazione di questo anno solare e ha messo fra i pali una vera e propria garanzia per la vittoria della Champions League da parte del PSG di Luis Enrique: Gianluigi Donnarumma. L'estremo difensore italiano troneggia in porta nonostante l'epurazione da parte del club francese. La difesa è invece schierata a tre e molto offensiva con Hakimi e Nuno Mendes come braccetti, mentre in mezzo c'è Virgil Van Dijk, protagonista della Premier League vinta con il Liverpool di Arne Slot.

Il centrocampo di questo dream team è a quattro con, nel ruolo di interni, Jude Bellingham, stellina del Real Madrid, e il suo acerrimo rivale al Barcellona, Pedri. Sulle fasce, anche se non molto avvezzi al gioco esterno, ci sono Cole Palmer, trascinatore del Chelsea di Enzo Maresca e Vitinha. Una formazione quasi da 'fantacalcio' (e non Mantra) quella stilata da FIFPRO che in attacco vede tre mostri sacri. Il fresco Pallone d'Oro Ousmane Dembelé ovviamente non può mancare con al suo fianco Kylian Mbappe, numeri da urlo nella prima stagione al Real Madrid, e Lamine Yamal, astro mondiale del Barcellona di Flick. Non ci sono dunque calciatori del campionato italiano di Serie A e Gigio Donnarumma è l'unico italiano.