Donnarumma ufficiale al City: “Giocare per Guardiola è un privilegio”

Federico Grimaldi 2 settembre - 12:40

“Aver firmato per il Manchester City è un momento speciale e di grande orgoglio per me”. Con queste parole, Gigio Donnarumma ha salutato la sua nuova avventura in Premier League. Il portiere della Nazionale italiana è ufficialmente un nuovo giocatore del City, dopo aver firmato un contratto fino al 2030. Scartato dal PSG e messo ai margini da Luis Enrique, Donnarumma ha trovato nel club di Guardiola una nuova casa e una nuova sfida. Il trasferimento è arrivato nelle ultime ore di mercato, suggellando una rottura ormai insanabile con i parigini e aprendo un capitolo tutto inglese per l’ex Milan tra i pali di uno dei migliori club d'Europa.

“Ho sempre ammirato il City”: Donnarumma riparte dalla Premier e da Guardiola — Donnarumma è ufficialmente un nuovo portiere del Manchester City. A comunicarlo è stato il club inglese con una nota ufficiale, confermando l’arrivo del capitano della Nazionale italiana dal PSG. Il 26enne ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2030. “Aver firmato per il Manchester City è un momento davvero speciale e di grande orgoglio per me. È un onore giocare per questo club e per un allenatore come Guardiola”, ha dichiarato Gigio ai canali ufficiali. Un passaggio di grande peso, maturato negli ultimi giorni di mercato dopo una rottura sempre più evidente con il PSG.

Luis Enrique, orientato su un portiere più abile con i piedi, ha spinto per l’arrivo di Lucas Chevalier e Donnarumma è finito fuori dal progetto tecnico, fino all’esclusione dalla finale di Supercoppa Europea. Il Manchester City ha colto l’occasione e, dopo settimane di contatti, ha chiuso l’operazione in extremis. Per Donnarumma si tratta di una nuova sfida in un campionato competitivo, in una squadra che punta a tutto e con un tecnico che ha fatto scuola. Dall’addio amaro a Parigi al sogno Premier, ora Gigio è pronto a scrivere un nuovo capitolo all’Etihad.