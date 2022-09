Dopo Icardi, ecco Juan Mata al Galatasaray: pronti per il derby di Istanbul

Juan Mata sbarca in Turchia. Il Galatasaray non si ferma e sistema il suo reparto offensivo, vista la chiusura avanzata del calciomercato estivo. Dopo l'arrivo di Mertens ad Istanbul e l'accoglienza incredibile per Mauro Icardi, ecco anche Juan Mata che, dopo aver lasciato il Man United, è pronto a questa nuova sfida in terra turca.