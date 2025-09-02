La risposta dell'assitente dei Seattle allo sputo di Suarez

Federico Iezzi Collaboratore 2 settembre - 16:19

«Avevo paura, mi aspettavo un morso». Con queste parole Gene Ramirez, guardia di sicurezza dei Seattle Sounders, ha commentato lo sputo con cui Luis Suárez lo ha colpito durante una rissa. L'episodio è avvenuto subito dopo la fine della finale di Leagues Cup, persa dal Miami per 3-0. Dopo il fischio finale gli animi si sono scaldati, è scoppiata una violenta rissa e Suarez ha sputato addosso ad una guardia della squadra avversaria.

Una finale finita a pugni e sputi — La finale di Leagues Cup per l'Inter Miami di Suarez e Messi è stata un disastro. Alla sconfitta per 3-0 si è aggiunto lo scandalo: dopo il fischio che ha chiuso il match i giocatori di Miami e Seattle Sounders hanno dato vita ad una violenta rissa. Non tutti vi hanno partecipato: le telecamere hanno inquadrato Messi che osservava la scena sconsolato e con le mani sui fianchi. In prima linea, invece, Luis Suárez che, preso da parte un assistente del club di casa, gli ha sputato addosso. L'uruguaiano è stato ripreso dalle telecamere.

Il commento di Gene Ramirez — La guardia, suo malgrado protagonista di questo deplorevole episodio lo ha poi commentato: «Avevo paura, mi aspettavo un morso», ha detto. Il riferimento è ovviamente a quanto accaduto durante il Mondiale del 2014, quando Suarez morse Chiellini su un braccio finendo in mondovisione. Il morso gli costò una squalifica di quattro mesi. E, del resto, l'uruguaiano non è nuovo a gesti simili. Nel 2010 morse Otman Bakka e tre anni dopo fu la volta di Branislav Ivanovic quando Suarez giocava nel Liverpool. Più recente, dell'aprile 2025, l'episodio che coinvolse Jordi Alba, anche lui morso.