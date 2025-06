Doppio tocco su calcio di rigore: arriva la modifica da parte dell’Ifab

Il comunicato dell'Ifab sul doppio tocco

L'organo internazionale con sede a Zurigo, vuole fare chiarezza sulle decisioni da prendere nel caso in cui il doppio tocco su calcio di rigore non sia intenzionale. Fino a questo momento, l'arbitro assegnava un calcio di punizione a sfavore del rigorista o, in caso di lotteria dei rigori, registrava il tiro come sbagliato. La circolare spiega che la Legge 14, in realtà, era riferita esclusivamente al caso in cui il doppio tocco fosse volontario, quindi nei gol dopo la ribattuta del palo o della traversa senza tocco del portiere. Il tocco involontario non rientra in questa casistica. L'arbitro però deve intervenire per evitare di svantaggiare il portiere avversario, tratto in inganno dalla deviazione.